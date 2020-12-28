شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يشكو من أرضية ملعب برج العرب على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك فرجانى ساسي، لاعب نادي الزمالك، متابعيه بصورة من أرضية ملعب استاد برج العرب، فور وصوله برفقه الفريق منذ قليل لمواجهة نادى سموحة، فى المباراة المقامة حاليا بالجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأبدي ساسى اعتراضه على أرضية الملعب في الاستورى الذى نشره منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، عن طريق إضافة إيموشن يشير به إلى سوء أرضية الملعب.