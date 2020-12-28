شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يهزم بترول أسيوط ويحلق فى صدارة المجموعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الشرقية للدخان فى تحقيق فوز غالٍ خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة السادسة رافعا رصيده إلى 13 نقطة محلقا فى صدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة، فقد المنيا نقطتين ثمينتين في صراع المقدمة بعدما تعادل مع الإعلاميين بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثانى للمجموعة، بينما رفع الإعلاميين رصيده إلى 9 نقاط ، في الوقت الذى خسر فيه الألومنيوم مباراته أمام سوهاج بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 10 نقاط بينما رفع أبناء سوهاج رصيدهم إلى 11 نقطة بينما توقف رصيد أبناء قنا عند 10 نقاط .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز كيما أسوان على سمسطا بهدفين مقابل هدف ، وتعادل ديروط مع شبان قنا بهدف لمثله ، بينما استطاع الفيوم الفوز على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف ، بينما حقق بنى سويف فوزه الأول بثلاثة أهداف على طهطا ، بينما تعادل تليفونات بنى سويف مع قنا سلبيا .