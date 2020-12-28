شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة سموحة والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الحكم الدولى محمود عاشور صافرة بداية مباراة سموحة والزمالك التى تجمعهما حاليًا باستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاَ من: حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا، خط الهجوم: أشرف بن شرقى – محمد أوناجم – أوباما – حميد أحداد.

فيما ضم تشكيل سموحة كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمود البدري، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، محمد محسن ليلة، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز في المباراة الاولي امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، وتعادل بهدف لكل فريق امام بيراميدز في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة امام الأهلي الي اجل غير مسمي بناءا علي قرار اتحاد الكرة.

فى المقابل فان فريق سموحة يدخل المباراة محتلا المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق.