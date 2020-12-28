شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الألمانية تطمئن على مكان إقامة منتخبها في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام مندوب من السفارة الألمانية بزيارة رسمية لفندق إقامة المنتخب الألماني، للاطمئنان على مكان إقامة المنتخب خلال مشاركته في مونديال مصر لكرة اليد المقرر إقامته خلال الفترة من 13 وحتى 31 من الشهر المقبل، والالتزام بالتطبيق الصارم للإجراءات الطبية والاحترازية، قبل إعداد تقرير مفصل.

كان في استقبال مندوب السفارة الألمانية الكابتن خالد فتحي نائب مدير البطولة، وممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة..

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني يلعب في المجموعة الأولى على صالة 6 أكتوبر التي تضم منتخبات ألمانيا وأرجواي والمجر والراس الأخضر.