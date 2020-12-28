شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور الجماهيري يشعل مواجهة الترسانة و زد إف سي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد ملعب الترسانة بميت عقبة حضور جماهيري مكثف من جانب جماهير الشواكيش لمؤازرة فريقها أمام نظيرة زيد اف سي في مباراتهما التى أقيمت اليوم بدوري القسم الثاني والتى انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ ليحفظ الضيوف بصدارة جدول الترتيب وشهدت مدرجات ملعب الترسانة حضور جماهير مكثف خصوصاً مدرج الدرجة الثالثة يمين المقصورة والمقصورة الرئيسية التى امتلئت عن اخرها ورغم قرار اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة بعدم حضور الجماهير الا ان المباراة أقيمت بحضور جماهير كامل دون مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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