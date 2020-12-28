شكرا لقرائتكم خبر عن «أمين»: «الشيشيني» يغيب عن مباراة أسوان أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق كرة القدم بنادي أسوان، عن غياب الكابتن سامى الشيشينى المدير الفني للفريق بسبب سوء تفاهم وقع مع حكم المباراة الاخيرة ما تسبب في إيقافه مباراة واحدة حيث يغيب عن مباراة الإسماعيلي.

وأضاف أن الفوز في أول مباراتين والحصول على ست نقاط واقعة تحدث لأول مرة في تاريخينا بالدوري لممتاز والضغوط والمسؤولية زادت على اللاعبين بعد الفوز في أول مباراتين مما تسبب في خسارتين متتاليتين.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادى أسوان يسعى دائمًا لتوفير كل أجواء وظروف الاستقرار للمديرين الفنيين الذين يعملون به وأن المجلس يوفر كل الدعم والثقة للمدير الفني الحالي.

وقال «أمين»: «نبحث مع الجهاز الفنى الأسماء والعناصر المرشحة للانضمام للفريق في يناير ونركز على دعم المراكز الهجومية طبقا لإمكاناتنا».