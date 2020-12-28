شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاين أرضية ستاد برج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ستاد الجيش بمدينة برج العرب عقب وصول الحافلة إلى الملعب قبل مباراة الفريق أمام نظيره سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقام الجهاز الفني واللاعبون بعمل جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة، قبل مباراة سموحة، المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.
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