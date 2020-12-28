شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى استاد الجيش ببرج العرب استعدادا لمواجهة سموحة.

ويحل الفريق ضيفًا على سموحة في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق افتتح مبارياته في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل مع بيراميدز في الأسبوع الثاني بهدف لمثله.