شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الثالثة للدوري العام. وجاء تشكيل الفريق كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – حازم إمام خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما”- محمد أوناجم – أشرف بن شرقي خط الهجوم: حميد أحداد وجلس على دكة البدلاء كلا من محمد عواد و إسلام جابر وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي عمر السعيد و محمود عبدالرازق “شيكابالا” وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسين فيصل الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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