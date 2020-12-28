شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوضح مصير انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجاة من العيار الثقيل بتأكيده عدم إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال يناير المقبل، وفقًا لاشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية، اليوم، لن يتم استثناء اتحاد الكرة في عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس شرعي وفقًا لما طلبه فيفا.

وأوضح: «لم نقم باستثناء أحد ومتمسكون بقرارات الدولة المصرية ورئاسة الوزراء لعدم عقد أي جمعية عمومية حاليًا».