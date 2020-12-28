شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يدين انتقال سواريز ويلمح للعب في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لمح ميسي مجدداً للرحيل عن برشلونة في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «لاسيكستا» الإسبانية، ووجه اللوم للنادي في بيع زميله لويس سواريز وأكد أنه ليس نادماً على إرسال طلب الانتقال عبر الفاكس في الصيف، ويحق لميسي بدءاً من يناير التفاوض مع أي ناد وأضاف:«كان الفاكس تعبيراً عن مشاعري، لأقول للنادي أنني راغب في الرحيل لأنني أشعر أنني أكملت الدائرة وآن الأوان لترك النادي الذي منحني الكثير. أردت الفوز بالألقاب والمنافسة على لقب أوروبا وشعرت أن وقت التغيير حان».

وأضاف ميسي: «بدأ الرئيس ( بارتومو) بتسريب أخبار من هنا وهناك كي يرسم صورة سلبية عني، كان من الصعب علي طلب الرحيل عن النادي وعن المدينة، عائلتي رغبت بالبقاء في برشلونة التي يعتبرونها بيتهم لكنني فعلاً شعرت أن الوقت قد حان، ورحيل لويس سواريز لا دخل له بقرار رحيلي لكنني جننت من الطريقة التي تعامل بها النادي معه بتركه يرحل لغريم مباشر مجاناً، دفعوا له ما تبقى من عقده وأعطوه لفريق منافس له نفس طموحات برشلونة»، وأكد ميسي تواصله مع سواريز يومياً وأضاف:«أتواصل مع سواريز بشكل يومي وآخر مرة تحدثت مع نيمار بعد قرعة دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا».

وبناء على العقد الذي وقعه ميسي في 2001 مع النادي كان بمقدوره رفع دعوى على ناديه كي يتركه يرحل مجاناً لكن ميسي، رغم ثقته بفوزه في الدعوى، لم يرد الرحيل بهذا الشكل ويعلق:«كل محام تحدثنا معه قال إننا سنربح الدعوى لكنني لم أرغب في ترك برشلونة بهذه الطريقة»، ونفى ميسي وجود اتصالات بينه وبين أندية مانشستر أو باريس سان جيرمان وقال:«أركز حالياً على موسمي مع برشلونة وسأكون كاذباً إن أجريت اتصالات مع أندية أخرى»، وعن إمكانية انتقاله لريال مدريد أو أتلتيكو مدريد أجاب فوراً: «لا» وأردف:«أحلم باللعب في الولايات المتحدة وتجربة العيش واللعب هناك لكن في النهاية سأعود لأعتزل في برشلونة وعموماً لا أخطط للمدى البعيد، أريد فقط معرفة كيف ينتهي موسمنا».