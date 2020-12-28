«التشكيل والغيابات».. محمد شريف وثلاثي بالوسط.. تغيير اضطرارى فى هجوم للأهلى أمام الاتحاد اليوم



استقر الجهاز الفنى لنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، على استمرار خوض مباراة الاتحاد السكندرى المؤجلة من الجولة الثالثة فى الدورى المقرر لها السابعة والنصف مسا اليوم الإثنين، بوجود 3 عناصر هجومية.

وسيخوض الأهلى المواجهة بمشاركة الثلاثى طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف، فى الهجوم فى ظل غياب محمد مجدى أفشة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويمتلك الأهلى 6 نقاط من مباراتين بعد الفوز على مصر المقاصة فى الجولة الأولى بنتيجة 1/3، قبل أن يحقق الفوز أمام غزل المحلة بنتيجة 0/3، فى حين يمتلك الاتحاد السكندرى 4 نقاط بعد الفوز على بيراميدز فى الجولة الأولى بنتيجة 1/2، والتعادل أمام فريق سموحة. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

ويدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي، اختبارًا صعبًا، اليوم الاثنين، عندما يستضيف الاتحاد السكندري، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الأخيرة سلبية وبات قادرا على العودة لتدريبات الفريق الأحمر، وقاد تدريب أمس الأحد، ويقود الفريق في مباراة اليوم بالدوري أمام زعيم الثغر.

وتعد مباراة اليوم، أول اختبار صعب للفريق في الموسم الجديد، حيث واجه المارد الأحمر، فريق مصر للمقاصة، في الجولة الأولى وفاز عليه بثلاثية مقابل هدف، واكتسح غزل المحلة في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

ومن خلال التدريبات الماضية للفريق قبل مباراة اليوم أمام زعيم الثغر، ظهرت ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة، خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات وفيروس كورونا، حيث يغيب الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة"، بسبب استمرار إيجابية المسحة التي خضع لها في الثلاثي في الساعات الماضية، كما يغيب الرباعي ناصر ماهر وجونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا وكريم نيدفيد، بسبب الإصابات المختلفة.

وباتت عودة التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للتشكيل الأساسي، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدة في مباراة اليوم.

كما ينتظر أن يشارك في خط الوسط الثلاثي المالي أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق، في غياب عمرو السولية، بينما الأقرب أن يقود الهجوم محمد شريف، في ظل غياب مروان محسن منذ فترة كبيرة عن المباريات. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويتوقع أن يخوض بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.