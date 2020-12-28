الأهلي يوضح سبب فشل المفاوضات مع صن داونز بشأن سيرينو

كشف النادي الأهلي عن سبب فشل التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، صانع ألعاب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.
وكان صن داونز قد أصدر بياناً، في وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن خلاله عن توقف المفاوضات بين النادي والقلعة الحمراء بشأن سيرينو.
ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن صن داونز طلب من القلعة الحمراء مبلغ 5 مليون دولار لترك جاستون سيرينو يرحل عن صفوف الفريق.
وأشار الموقع، نقلاً عن مصدر بالأهلي، إلى أن النادي قدم عرضاً رسمياً بمبلغ 2.5 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ29 عاماً خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن إسمه، إن صن داونز طلب من الأهلي مبلغ 5 مليون دولار لترك سيرينو.
وأضاف أن النادي سيحاول الوصول إلى حل لإرضاء الطرفين.
يشار إلى أن سيرينو غاب عن مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة وكان أخرها مباراة دوري أبطال أفريقيا.
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