شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من السفارة الألمانية يشيد بإجراءات تأمين منتخب بلاده قبل مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مندوب من السفارة الألمانية بالقاهرة أحد فنادق بطولة العالم لكرة اليد القريبة من أهرامات الجيزة، للاطمئنان على إقامة وإجراءات تأمين منتخب ألمانيا صحياً من فيروس كورونا، خلال النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

وأبدى المندوب، وفقا للموقع الرسمى للبطولة، رضاه وإعجابه بالإجراءات المتبعة من الناحية الصحية، ومستوى الإقامة الموفر لخدمة البطولة، حسبما أوضح الكابتن خالد فتحى نائب مدير البطولة.

ويستعد منتخب ألمانيا للمشاركة فى مصر 2021، حيث يلعب مبارياته بصالة الدكتور حسن مصطفى بضاحية 6 أكتوبر.

ويشارك المنتخب الألمانى فى البطولة ضمن المجموعة الأولى التى تضم المجر وأوروجواى وكاب فيردي.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات، الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج، وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج .