شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب برج العرب لمواجهة سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتوجه لاعبو الفريق إلى غرف خلع الملابس من أجل التجهيز لخوض الإحماءات قبل اللقاء.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز في المباراة الاولي امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، وتعادل بهدف لكل فريق امام بيراميدز في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة امام الأهلي الي اجل غير مسمي بناءا علي قرار اتحاد الكرة.

في المقابل يدخل فريق سموحة المباراة محتلا المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق.

ويدفع باتشيكو بخط هجوم مغربي حيث سيشارك حميد أحداد في مركز المهاجم الصريح، وفي مركز الوسط المهاجم سيتم الدفع بكل من المغربيين محمد اوناجم وأشرف بن شرقي، وبجوارهما أحمد سيد زيزو.

ويضم تشكيل الزمالك أمام سموحة اليوم كلا من:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا

خط الهجوم: أشرف بن شرقى – محمد أوناجم – أوباما – حميد أحداد