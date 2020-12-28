شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تقديم بيراميدز عرضًا لصن داونز لضم سيرينو وإفشال انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح من المعتاد ارتباط اسم نادى بيراميدز بأى صفقة يرغب الأهلى فى إبرامها من أجل تدعيم صفوفه، وذلك بعدما نجح الفريق السماوى فى ضم رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، فى الوقت الذى كان يرغب المارد الأحمر فى حسم الصفقة لصالحه، خاصة أن رمضان من أبناء النادى، إلا أن بيراميدز نجح فى ضم اللاعب فى صفقة سوبر من العيار الثقيل، وفى الوقت الحالى ارتبط اسم بيراميدز بفشل الأهلى فى ضم الأوروجويانى جاستون سيرينو جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقى.

وبعدما أعلن نادى صن داونز الجنوب أفريقى عن إغلاق باب التفاوض مع النادى الأهلى على التعاقد مع جاستون سيرينو، بسبب قلة المقابل المادى المعروض لضم اللاعب، وردت أنباء عن تقديم نادى بيراميدز عرضًا للفريق الجنوب أفريقى لضم سيرينو.

وأكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن اسم سيرينو لم يطرح من الأساس على طاولة صفقات بيراميدز المطلوبة فى المرحلة المقبلة، وأن الحديث عن تقديم عرض لنادى صن داونز بـ 5 ملايين دولار لضم اللاعب كلام عار تمامًا من الصحة، قائلاً فى تصريح مقتضب، "والله اسمه ما اتقال أصلاً".

نادى صن داونز صدم الأهلى ببيانه الذى أعلن خلاله غلق باب المفاوضات لضم اللاعب، وأكد النادى الجنوب أفريقى استمرار العلاقات الطيبة بين باتريس موتسيبى رئيس صن داونز ومحمود الخطيب رئيس الأهلى، بصرف النظر عن توقف المفاوضات بين الجانبين لانتقال اللاعب جاستون سيرينو إلى القلعة الحمراء.

وشدد صن داونز على أنه مستمر فى إطلاق سراح لاعبيه للاحتراف الخارجى فى أوروبا وأفريقيا، كما حدث مع بيرسى تاو وكيجان دوللى وبونجانى زونجو واللاعبين الدوليين الإيفواريين سياكا تينى ولاعبين آخرين، لكن يجب أن تكون رسوم الانتقال مناسبة لطموحات النادى.

ووجه النادى رسالة إلى سيرينو، مؤكداً فيها ضرورة التركيز مع صن داونز خلال الفترة المقبلة.