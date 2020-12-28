شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى.. الزمالك يهاجم سموحة بالثلاثى المغربى.. وساسي احتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام سموحة فى الجولة الثالثة للدورى، والتى تقام باستاد برج العرب.

وحافظ البرتغالي باتشيكو على عدد من نجوم الفريق على دكة البدلاء التى ضمت كلا من: محمد عواد، إسلام جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر السعيد، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، فرجانى ساسي، أحمد سيد زيزو وحسين فيصل.

ودفع باتشيكو بحميد أحداد فى مركز المهاجم الصريح، وفى الوسط المهاجم كل من المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

وضم تشكيل الزمالك أمام سموحة كلا من:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا

خط الهجوم: أشرف بن شرقى – محمد أوناجم – أوباما – حميد أحداد.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز في المباراة الاولي امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، وتعادل بهدف لكل فريق امام بيراميدز في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة امام الأهلي الي اجل غير مسمي بناءا علي قرار اتحاد الكرة.

فى المقابل فان فريق سموحة يدخل المباراة محتلا المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق.