شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يتجاهل إرسال تقريره حول إصابات منتخب الشباب.. والجبلاية ترفض تأجيل القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهل ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، إرسال تقريره إلى لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة للتحقيق فى أزمة تفشى فيروس كورونا فى بعثة الفراعنة الصغار فى تونس، وهو ما حرم المنتخب من المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021، فى المقابل، رفض مسؤولو اتحاد الكرة تأجيل قرار لجنة تقصى الحقائق بشأن أزمة منتخب الشباب، وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة ستصدر قرارها الخميس المقبل فى كل الأحوال سواء إرسل ربيع ياسين تقريره أم لم يرسله.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب لم يرسل تقريره عن أزمة الفريق فى تونس وانسحابه من تصفيات شمال أفريقيا. وقال مسؤولو اتحاد الكرة، إن لجنة تقصى الحقائق تنتظر تقرير المدير الفنى السابق للمنتخب من أجل التعرف على تفاصيل أكثر حول أسباب انتشار فيروس كورونا فى صفوف الفريق.

وطالبت لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب الشباب بتقرير عن تفاصيل انسحاب الفراعنة من تصفيات شمال أفريقيا فى تونس، كما استدعت اللجنة الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب للتحقيق فى مقر الجبلاية، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لأقواله عن أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا فى صفوف بعثة منتخب الشباب خلال تواجدها فى تونس.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان الأسباب والملابسات التى أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطنى للشباب على الوجه الأمثل فى البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصى الحقائق على النحو التالي: حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.