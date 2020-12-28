شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفتح ملف تمديد عقد باسم مرسى قبل بدء القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، فتح ملف تمديد تعاقد باسم مرسى مهاجم الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى حيث يحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل مع فتح باب الانتقالات الشتوية، ويأمل الإنتاج فى الاحتفاظ بالمهاجم الذى بدأ يستعيد مستواه الفنى والبدنى وبات أفضل لاعب بالفريق الذى رحل عنه لاعبون ذوو خبرات كبيرة، مثل أحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمود البدرى، لذا يرغب النادى فى الإبقاء على باسم مرسى لما يمثله من ثقل بالإنتاج بالإضافة لكونه قائد الفريق وذلك فى إطار إنهاء هذا الملف قبل تلقى اللاعب عروض مغرية تدفعه للرحيل عن الإنتاج سواء على الصعيد المحلى أو الخليجى.

ونجح باسم مرسى فى استعادة مستواه التهديفى منذ عودته للإنتاج الحربى، حيث سجل ثمانية أهداف الموسم الماضى ليعتلى قائمة هدافى الفريق فى الدورى بينما سجل هدفه الاول هذا الموسم فى شباك الاسماعيلى بالجولة الثانية للدورى فى اللقاء الذى انتهى 3/3

فى سياق آخر، كشف مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، أن مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، والتى فاز فيها فريقه بهدف نظيف، كانت صعبة للغاية والفريقين، قائلا، إن الفريق يمر بظروف صعبة، ومنذ تولى مهمة تدريب الإنتاج لم أمر بمثل هذه الظروف، وبدايتى دائما ما تكون أفضل من ذلك والمباراة كانت بها حدة بسبب هذه الظروف وكان يجب تقديم كرة أفضل من ذلك".

وأضاف مختار، فى تصريحات خاصة "كنا الأفضل فى الشوط الأول وكانت لدينا فرص عديدة لم نستغلها وأحرزنا هدف الفوز بصعوبة، رغم كم الفرص المهدرة وتعاملنا بعصبية، لذا فقدنا معظم الفرص التى أتيحت لنا".

وتابع مختار، "الحمد لله على المكسب والخروج بالثلاث نقاط، وهناك تناقض كبير بين أدائنا فى المباراة الماضية، التى كنا نتسيد المباراة فى الشوط الأول ولكن بسبب خطأ استقبلنا هدفا وخسرنا المباراة، ولدينا تقصير شديد من اللاعبين ومنى، وقد تكون قلة الخبرة سبب ذلك".

وأكد مختار أن "الظروف التى نمر بها فى منتهى الصعوبة وأتمنى أن يسير الفريق بشكل جيد فى الفترة القادمة، رافضا التعليق على نيته الاستقالة حال خسارة فريقه فى مباراة المقاولون، موضحا أن ناديه هادئ ولا يعانى من المشاكل التى تعانى منها الأندية الجماهيرية، وبدايته فى الموسم الحالى هى أسوأ بداية منذ توليه تدريب الإنتاج الحربي، وهى ما تسببت فى ضغط على بشكل كبير.