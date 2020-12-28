شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يفتح باب الترشح للانتخابات مطلع يناير المقبل، موسيماني يعود لقيادة الأهلي أمام زعيم الثغر بعد غياب 15 يوماً.

موسيماني يعود لقيادة الأهلي أمام زعيم الثغر بعد غياب 15 يوماً

يعود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، والمؤجلة من منافسات الجولة الثالثة للدوري، بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدوري.

استقرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، على دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للانعقاد وإجراء الانتخابات يوم 30 يناير المقبل وفق معايير وإجراءات مشددة تتوافق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا وأن تكون مدة المجلس المنتخب 4 سنوات من يوم عقد الجمعية العمومية، وفى حالة إجراء الدورة الأولمبية فى موعدها ينتهى عمل المجلس المنتخب بنهاية الدورة ويتم الدعوة بعدها لإجراء انتخابات جديدة.

الإسماعيلى يعلن تعافى فخر الدين بن يوسف من فيروس كورونا وجاهزيته لأسوان

كشف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، عن أن مسحة فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق باتت سلبية، قائلا: "أصبح الدولى التونسى جاهزا للتواجد بشكل طبيعى ضمن صفوف الفريق وصار موقف دخوله قائمة المباراة المقبلة أمام أسوان من عدمها ،وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة محمد وهبة".

وفد من الصحة والجمارك لاستقبال منتخبات بطولة العالم لليد

كشف ممدوح الششتاوى رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد المقبلة مصر 2021، عن تشكيل وفد لاستقبال المنتخبات فى المطار بحافلات خاصة بالبطولة مكون من مندوب من وزارة الصحة والداخلية والجمارك ومصر للطيران بعد خضوعهم لكافة الاجراءات الاحترازية قبل استقبالهم الوفود.

لاعبو منتخب الشباب يخضعون لمسحة جديدة اليوم بفندق العزل

يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة اليوم الإثنين، بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها مؤخرا إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات، وانسحب منتخب الشباب من تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.

وزيرا الشباب والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس يقتضي تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف تمكين الشباب ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

تعود بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية، من السعودية غدا الثلاثاء، بعدما أبلغهم القنصل المصرى فى السعودية بإمكانية عودتهم بعد فتح خطوط الطيران فى المملكة، وكان مقررا أن يلتقي المنتخب مع السعودية فى 5 وديات لكن تم الاكتفاء بوديتين فقط بعدما أصيب لاعبين في الفراعنة بفيروس كورونا بجانب عضوين بالجهاز الفني أيضا.