شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع صافرة عاشور = 19 فوزاً + 3 خسائر وتعادل وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الحكم الدولى محمود عاشور مواجهة نادى الزمالك أمام سموحة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى المبارة المؤجلة من الأسبوع الثالث لبطولة الدورى .

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة رقم 23 لمحمود عاشور مع الزمالك، حقق الأبيض الفوز فى 19 وتعادل فى مباراة وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 35 مرة والحمراء 5 مرات، واحتسب 10 ضربات جزاء.

وسبق لعاشور إدارة مباراة وحيدة جمعت الزمالك وسموحة عام 2017 بالجولة الـ 23 ببطولة الدورى وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف .

ويواجه نادى الزمالك فريق سموحة باستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما فى الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويعانى الزمالك من عدة غيابات بسبب الإصابات وبعض الأزمات الأخرى التى يمر بها الفريق، وأبرزها مصطفى محمد مهاجم الفريق الذى غاب عن المران الجماعى لعدة أيام بسبب رغبته فى خوض تجربة احتراف بالدورى الفرنسى فى يناير المقبل، وهو ما جعله غير لائق فنيا وبدنيا لخوض المباراة، كما يغيب أيضا طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.