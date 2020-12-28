شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب فشل محاولات الأهلي لضم سيرينو نجم صن داونز فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء فشل مفاوضات الأهلى مع نادى صن داونز الجنوب أفريقى لشراء الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب الفريق الجنوب أفريقى، ليصيب مسئولى الأهلى بصدمة، خاصة أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للأهلى فى يناير المقبل.

وشهدت مفاوضات الأهلى لحسم الصفقة العديد من التطورات على مدار الساعات الماضية، كان لها دور فى فشل الصفقة، حسبما أعلن مسئولو صن داونز منذ قليل بإيقاف المفاوضات.

الأهلى قدم عرضاً رسمياً لنادى صن داونز منذ أيام لشراء اللاعب بمقابل مليونى دولار، قبل أن يرفع الأهلى العرض لمليونى و500 ألف دولار، فيما بدأ النادى الجنوب أفريقى طلباته بتحديد 5 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل، وانتظر صن داونز أن يرفع الأهلى عرضه لثلاثة ملايين دولار و500 ألف دولار، على سبيل المثال، لكن هذا لم يحدث، فأعلن صن داونز فشل المفاوضات.

سيرينو مارس ضغوطاً شديدة على إدارة صن داونز للرحيل للأهلى فى يناير المقبل، لدرجة أنه غاب عن تدريبات الفريق الماضية من أجل تحقيق حلمه باللعب للأهلى، خاصة فى ظل الاتصالات التى تمت بينه وبين بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والذى يرتبط بعلاقة قوية مع اللاعب منذ أن كان يتولى تدريبه فى صن داونز لعدة مواسم حققا خلالها العديد من النجاحات والبطولات القارية والمحلية.

وفى الوقت الذى توصل فيه الأهلى لاتفاق مع سيرينو على التوقيع لمدة ثلاثة مواسم طلب مسئولو صن داونز مُهلة من أجل دراسة عرض الأهلى والذى يبلغ مليونى و500 ألف دولار، وأكد النادى الجنوب أفريقى أنه سيرد على عرض الأهلى بعد يوم 27 ديسمبر بسبب إجازات الاحتفال الكريسماس وبالفعل تم الرد اليوم الاثنين، برفض العرض بسبب ضعف المقابل المالى والتباعد الوضح بين مطالب صن داونز وعرض الأهلي.

موقف نادى صن داونز أصاب مسئولو الأهلى بصدمة قاسية بسبب رفض بيع اللاعب الأورجويانى، رغم أن القلعة الحمراء كانت تنتظر حسم الصفقة بشكل رسمى من أجل مشاركة اللاعب مع الأهلى فى مونديال الأندية بقطر خلال فبراير المقبل باعتباره أحد أهم الصفقات التى كان ينوى الأهلى حسمها لقناعة الجميع بقدراته.

ويتطلع الأهلى لحسم صفقة أجنبية للفريق للمشاركة فى مونديال الأندية خلال فبراير المقبل بعدما توّج الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى نوفمبر الماضى على حساب الزمالك.