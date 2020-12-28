شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم جميع فنادق بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 من قبل وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممدوح الششتاوى، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد المقبلة مصر 2021، عن تعقيم جميع فنادق البطولة الأربعة من قبل وزارة الصحة بعد إخلائها من أى نزلاء واقتصارها على المنتخبات ولجان البطولة المختلفة فقط، وذلك قبل يومين من بدء وصول الوفود .

وقال الششتاوى، فى تصريح للموقع الرسمى للبطولة، إن كل فندق سيتم تجهيز معمل وعيادة لجميع التخصصات فى ظل فرض نظام الفقاعة " الحجر الصحى" بالبطولة . وأكد الششتاوى وجود وفد من وزارة الصحة يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالبطولة .

وأشار إلى تكليف تكلفة وفد مكون من وزارة الصحة والجمارك ومصر للطيران والداخلية لاستقبال كل منتخب من الطائرة بحافلة خاصة بالبطولة، لعمل الإجراءات الصحية الكاملة قبل دخول الفنادق .

وأضاف الششتاوى أن جميع الفنادق تم تغييرها وستقتصر على جميع العاملين فى البطولة فقط، مشيرا إلى أن جميع الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة "الحجر الصحى" للحماية من تفشى فيروس كورونا.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات .

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بــ 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج .