شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يجهز اتحاد الكرة لاحتفالية المئوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، مؤخرا ملف التجهيز لاحتفالية مرور 100 عام على اتحاد الكرة، وتم الاتفاق على تشكيل بعض اللجان خلال الفترة المقبلة من أجل بدء التجهيز والتنظيم للمئوية.

س: متى تحل مئوية اتحاد الكرة؟

ج: تحل مئوية اتحاد الكرة فى ديسمبر 2021.

س: هل بدأت اللجنة الثلاثية مناقشة الترتيب للاحتفالية؟

ج: بالطبع واستقر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة للاحتفال بمئوية الجبلاية فى شهر ديسمبر المقبل وأن تقدم تقارير دورية عما يتم إنجازه.

س : ما دور هذه اللجنة؟

ج: دور اللجنة هو التحضير لمباراة عالمية لمنتخب مصر، إلى جانب حصر تام للأسماء التى أثرت الرياضة المصرية وتحديدا فى المنتخبات ورؤساء الاتحاد السابقين وتكريم أسرهم، ونفس الأمر للمدربين واللاعبين الراحلين وأيضاً الشخصيات الإدارية المهمة ممن عملوا فى مقر الجبلاية وأيضا أبرزالشخصيات الإعلامية التى تواجدت فى مقر الجبلاية .

س: هل هناك نية لتقديم مقترحات جديدة للمئوية؟

ج: اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ستعقد ندوة موسعة بحضور عدد من الخبراء والرياضيين والإعلاميين، لمناقشة الاقتراحات الخاصة باحتفالية مئوية اتحاد الكرة المقرر لها شهر ديسمبر 2021، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لجميع الآراء واختيار ما يتناسب منها لتطبيقه حتى تخرج احتفالية المئوية فى أجمل صورة.

س: هل ستقام مباراة عالمية لمنتخب مصر فى المئوية؟

ج: سيكون دور اللجنة المختصة بمئوية اتحاد الكرة التجهيز لمباراة عالمية، والأقرب هو مواجهة منتخب العالم، خاصة أن شهر ديسمبر لن يكون به توقف دولى، وبالتالى سيكون من الصعب مواجهة أحد المنتخبات العالمية فى هذا التوقيت مثل البرازيل أو الأرجنتين أو غيرهما لصعوبة تجمع نجوم الفريق للانشغال وقتها بمباريات فرقهم فى الدورى، وبالتالى الأقرب هو مواجهة منتخب يضم أبرز نجوم العالم، ونفس الأمر تشكيل لمنتخب مصر يضم نجوم المنتخب على مدار سنواته وهو ما سيتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة.