تشكيل الزمالك.. ساسي بديلًا.. وهجوم مغربي أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة سموحة، التي تقام اليوم الإثنين، والمؤجلة من الجولة الثالثة لدوري We المصري.

ويشهد تشكيل الزمالك تواجد حميد أحداد في الخط الهجومي، على أن يعاونه الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

ويتواجد فرجاني ساسي على مقاعد بدلاء الزمالك خلال اللقاء، بينما يظهر الثنائي إمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" في الوسط الدفاعي.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد.

البدلاء: محمد عواد، إسلام جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر السعيد، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو وحسين فيصل