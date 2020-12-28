تشكيل سموحة لمباراة الزمالك.. حسام حسن يقود الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث من دوري we المصري.
ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الزمالك برصيد 4 نقاط في المركز التاسع.
ويقود حسام حسن خط هجوم سموحة أمام الزمالك.
ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمود البدري، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، محمد محسن ليلة، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر صلاح، محمود عزت، محمد الترهوني، أحمد حمص، محمد نادي، شريف رضا، عبد الكبير الوادي، محمد طلعت، ديريك نسيبامبي.
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