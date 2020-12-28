فرج عامر: أتمنى ألا يغمض "فار" عينه أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شرح محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، طريقة "الحزام" التي أكد أن فريقه سيعتمد عليها أمام الزمالك في المباراة المقرر لها مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة في تمام الخامسة مساء على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر محطة راديو مصر، قال عامر: "مواجهة الزمالك لن تكون سهلة، مواجهات الفريقين دائمًا ما يكون فيها ندية وإثارة".

وأضاف: "الفريق جاهز ومستعد لمواجهة الزمالك، الفريق الأبيض يمتلك لاعبين مميزين على المستوى، ولا يجب ترك الحرية لهم في الملعب".

وتابع: "طريقة الحزام التي تحدثت عنها، هي أن نكون حذرين من المهارات الفردية للاعبي الزمالك خلال اللقاء".

وواصل: "استمعت لحديث الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي، وقمت بترجمته على طريقتي الخاصة، سموحة يمتلك لاعبين مميزين، واللقاء لن يكون سهل، والأهم ألا يغمض الفار عينه عن المباراة".

وأتم: "لانشكك في أي حكم مطلقا، نطالب فقط بالحصول على حقوقنا".

وكان عامر قد كتب عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سموحة اليوم امام الزمالك حيلعب بطريقة الحزام". (طالع مزيد من التفاصيل)