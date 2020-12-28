سيراميكا: شادي حسين من أفضل مهاجمي مصر.. ومن الصعب التفريط فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا، إن شادي حسين من أفضل المهاجمين في مصر، مضيفًا أن التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الشتوية أمر صعب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، المذاع عبر محطة راديو مصر، قال البطاوي: "شادي لاعب جيد، قلت له منذ فترة طويلة أنه سيكون من بين أفضل المهاجمين في مصر".

وأضاف: "صعد بسيراميكا إلى الدوري المصري، سبق وتلقى عرضًا من الأهلي منذ عن طريق المهندس عدلي القيعي، وفي الموسم الماضي طلبه مصر للمقاصة وسموحة، لكننا رفضنا رحيله".

وتابع البطاوي: "شادي لديه إمكانيات مميزة، وحتى الآن لم يقدم مستواه المعهود، لازال أمامه الكثير، وبعد انتهاء الموسم سنحسم موقفه من العروض".

وأتم: "من الصعب التخلي عنه في يناير، في النهاية الأمر يرجع لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، لكننا نحتاج إلى كل اللاعبين خلال الموسم الحالي".