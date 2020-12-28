مصدر لمصراوي: صنداونز طلب من الأهلي 5 ملايين دولار لترك سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أكد مصدر بالنادي الأهلي أن فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، طلب من فريق القلعة الحمراء 5 ملايين دورلار لترك جاستون سيرينو يرحل عن صفوف الفريق.
وأصدر نادي صنداونز بياناً رسمياً، يؤكد فيه أنه أغلق المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو، بسبب أن الأمور بين الطرفين بعيدة كل البعد بشان رسوم الانتقال. (طالع التفاصيل)
وكان مصدر بالأهلي سبق وقال في تصريحات لمصراوي، إن النادي قدم عرضاً رسمياً بمبلغ 2.5 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ29 عاماً خلال سوق الانتقالات القادمة.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "صنداونز طلب من الأهلي مبلغ 5 مليون دولار لترك سيرينو".
وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن النادي سيحاول الوصول إلى حل لإرضاء الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن سيرينو غاب عن مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة وكان أخرها مباراة دوري أبطال أفريقيا.
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