صنداونز يصدر بيانًا رسميًا بشأن صفقة انتقال سيرينو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي صنداونز الجنوب أفريقي، غلق المفاوضات مع الأهلي بشأن اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو.

وارتبط سيرينو بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الطلبات المادية للنادي الجنوب أفريقي عرقلت الصفقة.

وعاد البالغ من العمر 29 عامًا للدخول في حسابات الأهلي مجددًا خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أنه وبحسب بيان النادي الجنوب أفريقي فإن الأمور بين الطرفين بعيدة كل البعد بشان رسوم الانتقال.

وأصدر صندوانز بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني بشأن الصفقة، جاء كالآتي: "يعلن نادي ماميلودي صنداونز، إنهاء المفاوضات مع الأهلي بشأن صفقة جاستون سيرينو، لأن الأندية بعيدة كل البعد عن بعضها البعض بشأن رسوم انتقال اللاعب".

وأضاف البيان: "العلاقات الطيبة بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس ماميلودي صنداونز باتريس موتسيبي ستتواصل ولكن لا فائدة أو غرض من مواصلة المناقشات حول جاستون. سيرينو".

وتابع: "سيستمر ماميلودي صنداونز في إطلاق سراح لاعبيه إلى دول أوروبية وإفريقية والدول الأخرى كما سبق وفعل، لكن يجب أن تكون رسوم النقل ملائمة لأن صنداونز يدفع أموالًا كبيرة للاستحواذ على اللاعبين".

وأتم: "يجب أن يركز سيرينو الآن مستقبله في النادي".