آرسنال يُحدد بديلاً لهيكتور بيليرين بعد تواصله مع رئيس برشلونة المحتمل

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الظهير الأيمن لآرسنال الإنجليزي، هيكتور بيليرين قد يعود لناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الميرور البريطانية، فإن المُرشح الرئاسي لبرشلونة، خوان لابورتا يريد إعادة بيليرين إلى النادي الكتالوني، وذلك في حال انتخابه رئيسًا للنادي.

ويريد لابورتا المرشح المفضل للفوز بانتخابات رئاسة النادي الكتالوني الشهر المقبل، إعادة بيليرين الذي بدأ مسيرته مع برشلونة بأكاديمية “لا ماسيا” قبل الانتقال إلى آرسنال في 2011.

وكشف نفس التقرير الصادر عن صحيفة الميرور، أن آرسنال بدأ بالفعل العمل على التعاقد مع بديل بيليرين المحتمل انتقاله إلى برشلونة.

وكان المدير الفني لآرسنال، ميكيل آرتيتا قد أقنع بيليرين بالبقاء خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيحرص المدرب الإسباني أيضًا على عدم خسارة لاعبه في يناير أو الصيف المقبل.

ولكن في حالة رحيل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، سيسعى آرسنال لسد الفراغ الذي سيتركه النجم الإسباني؛ من خلال ضم الظهير الأيمن لفريق برايتون الإنجليزي، طارق لامبتي.

ويراقب آرسنال عن كثب نجم منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، الذي سرعان ما أصبح أحد أكثر اللاعبين الشباب المطلوبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم لامبتي ثلاث تمريرات حاسمة في ثلاث مباريات مع برايتون هذا الموسم، وأصبح لاعبًا حاسمًا بالنسبة لمدرب الفريق، جراهام بوتر.

بدأ لامبتي مسيرته الاحترافية مع تشيلسي، لكنه اختار الرحيل في يناير الماضي من أجل المشاركة بشكل منتظم، وأثبت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أنه اتخذ القرار الصحيح (مغارة البلوز)، بعدما أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة برايتون.

ولم يفز برايتون في غياب لامبتي، الذي يعاني حاليًا من إصابة في الفخذ، ومن المقرر أن يغيب عن مواجهة آرسنال غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.