اخبار السعودية | حقيقة الإطاحة بـ”حمدالله” خارج أسوار النصر!

كشف عضو شرف نادي النصر، عبدالعزيز بغلف، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية حول رحيل المهاجم عبدالرزاق حمدالله عن صفوف الفريق، عقب قرار الإدارة بإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأكد عضو شرف النصر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن خبر انتقال حمد الله عن النصر هو شائعة فقط وعاري تماما من الصحة، وأضاف “يُطلق الشائعة مغرض أو كاره، وللأسف الشديد يتبناها ويرددها بعض العالميون!”.

وتابع بغلف في رسالته لجماهير النصر: “حمدلله باقي في معقل العالميين، شوفوا شائعة جديدة، بدل أن ندعم .. نساهم بغير قصد في إيذاء الكيان!”.

ويُعتبر عبدالرزاق حمدالله من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة النصر خلال الموسمين الماضيين، لكنه في الموسم الحالي ضل طريق الشباك، ولم يُحرز في بطولة الدوري سوى هدف وحيد من ركلة جزاء.

ويعيش النصر فترة صعبة للغاية، حيث يتواجد الفريق حاليا في المرتبة قبل الأخيرة ببطولة الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، وذلك بالتساوي مع متذيل الترتيب نادي ضمك بنفس الرصيد، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.

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