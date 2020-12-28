فاصل اعلاني | ريد بول لايبزيج يخسر أكبر مما كان متوقعًا بسبب كوفيد-19

قال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج الألماني إن النادي يتوقع خسائر في الدخل بقيمة نحو 30 مليون يورو (5ر36 مليون دولار) بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يفوق بكثير الخسائر التي كانت متوقعة في البداية.

وكان لايبزيج يتوقع في البداية أن تتراجع عائداته بقيمة 20 مليون يورو، وقال مينتزلاف في مقابلة لبوابة “شبورت بوتسر” نشرت اليوم الإثنين إن النادي لا يواجه خطرًا وشيكًا نظرًا لأن المباريات التي يواصل الفريق خوضها تأتي بعائدات أخرى.

وقال مينتزلاف :”سنفتقد 30 مليون يورو من الدخل. لكننا نجحنا في تفادي إنهاء عمل أي فرد لدينا.”

وأضاف :”طالما أن الكرة تلعب، وتصلنا عائدات البث التليفزيوني، ستستمر الأمور، وذلك رغم الخلفية القاتمة المتمثلة في خلو الاستادات من جماهيرنا، وهو ما يشكل عبئا كبيرًا علينا على المدى الطويل.”

من ناحية أخرى، قال مينتزلاف إن النادي يثق في استمرار جوليان ناجلزمان، الذي تولى تدريب الفريق في 2019 قادمًا من هوفنهايم، لفترة طويلة في ظل المستقبل الواعد للنادي المدعوم من قبل شركة “ريد بول” النمساوية لمشروبات الطاقة.

ووصل لايبزيج في الموسم الماضي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، كما يتواجد حاليا في إطار المنافسة على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) حيث يتأخر بفارق نقطتين فقط عن المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب.

وقال مينتزلاف بشأن المدير الفني :”نشعر بإرتياح شديد بشأن هذا الجانب. جوليان يرتبط بعقد طويل المدى، ويتمتع بشعور جيد، حيث يقضي مشوارًا ناجحًا ويرغب في تحقيق إنجاز معنا.”

وأضاف :”نتمتع بالثقة الكافية لقول إننا لدينا الكثير لنقدمه لهذا المدرب الرائع. من حيث الفريق المعاون والأجواء والإمكانات المثالية للتدريب، وكذلك التناغم في النادي. لا نرغب في العودة للوراء، وإنما نرغب في النجاح