اخبار يوفنتوس | كريستيانو رونالدو غاضب من ابنه لسبب غريب وطريف!

يقول نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو إنه لا يحب أن يشرب ابنه “رونالدو جونيور” الكوكا ويأكل البطاطس المقلية مؤكدًا عدم الضغط عليه ليصبح لاعب كرة قدم بالتحديد.

وفاز مهاجم يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب في القرن في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الأحد في دبي، وتحدث إلى الصحفيين بعد حفل توزيع الجوائز.

وقال قائد منتخب البرتغال في سؤال حول نجله رونالدو جونيور: “سنرى ما إذا كان ابني سيصبح لاعب كرة قدم عظيم ام لا”.

وأضاف النجم البرتغالي: “أحيانًا يشرب الكولا ويأكل البطاطس المقلية وهذا يزعجني، إنه يعرف ذلك”.

وأردف قائلاً: “أحيانًا أقول لابني أن يغطس في الماء البارد حتى يتعافى بعد الجري على جهاز المشي ويقول: أبي، الجو بارد جدًا هناك”. لا بأس، إنه يبلغ من العمر 10 سنوات فقط”.

وتابع رونالدو عن كريستيانو جونيور، 10 سنوات، الذي يلعب في أكاديمية يوفنتوس: “أقول له دائمًا أن النجاح يتطلب عملاً وتفانيًا”.

وختم: “لن أضغط عليه ليصبح لاعب كرة قدم، لكني أرغب في ذلك. أهم شيء هو أن يصبح الأفضل في مجاله، سواء كانت كرة القدم أو الطب”.

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