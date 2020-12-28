اخبار مصر | وزير الرياضة “أشرف صبحي” يعلق على جائزة جلوب سوكر للنادي الاهلي

تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري خطابًا رسميًا من وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، للتهنئة بمناسبة فوز الأهلي بجائزة “نادي القرن في أفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط” من مؤسسة “جلوب سوكر“.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين أن تهنئة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي جاءت في إطار دعم الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأندية المصرية لرفع راية مصر عالية في المحافل القارية والعالمية.

وكان الخطيب قد تسلم جائزة “جلوب سوكر” أمس الأحد في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

وحرص الخطيب على توجيه الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد، لأهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في الحفل ممثلًا للكرة الأفريقية والعربية شرف كبير.

وكانت مؤسسة “جلوب سوكر” قد طرحت استفتاء منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة 60 % للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، وبنسبة 40 % من رأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد الإسباني بلقب نادي القرن في العالم، وحصل الأهلي المصري على لقب نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.