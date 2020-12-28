ميسي يؤكد صعوبة الوضع في برشلونة، ويتحدث عن كواليس طلب الرحيل الصيف الماضي

اعترف قائد برشلونة ليونيل ميسي بصعوبة الوضع داخل الفريق ويشعر بخيبة أمل شديدة بسبب المركز الحالي للنادي، والذي يعتقد أنه من الصعب التعافي منه داخل وخارج الملعب.

وقال ميسي في مقابلة مع لا سيكستا متحدثاً عن الوضع الحالي في النادي وعن محاولته المغادرة الصيف الماضي: “أريد أن أقاتل من أجل كل شيء أمامنا. النادي يمر بوقت عصيب”.

وتابع: “كل شيء يحيط بالنادي أصبح صعبًا. النادي في وضع سيء حقًا، إنه أمر سيئ حقًا ومن الصعب العودة إلى ما كنا عليه”.

ونبع جزء من مشاكل النادي من رغبة ميسي في ترك النادي والتي بلغت ذروتها في نهاية الموسم الماضي عندما حاول إجبار إدارة برشلونة السابقة بقيادة بارتوميو على السماح له بالابتعاد عن النادي.

وأوضح ميسي بهذا الشأن: “أخبرت الرئيس أنني أريد الرحيل كثيرًا. كان البورفاكس وسيلة لقولها رسميًا، ولإعلانها. اعتقدت أنني أكملت مرحلة وأحتاج إلى تغيير. بالنسبة لي في ذهني، كنت بحاجة إلى الخروج من كل هذا”.

وأكمل ميسي: “كنت أعلم أنها كانت سنة انتقالية مع لاعبين صغار. كنت أرغب في القتال من أجل دوري أبطال أوروبا ومن أجل الدوري الاسباني. كنت أرغب في المغادرة وأردت القيام بذلك بالطريقة الصحيحة”.

وعاد ميسي ليتهم بارتوميو بسوء معاملته وجعله الشخص السيء في هذه القصة، وأضاف: “بدأ الرئيس في تصفية الأشياء ليجعلني أبدو كشخص سيئ من الفيلم. كان من الصعب أن أترك النادي في حياتي، ولا أعتقد أن هناك مدينة أفضل من هذه، ولم ترغب عائلتي في الانتقال”.

ولم يكن خروج لويس سواريز من كامب نو جزءًا من إحباط ميسي من مجلس إدارة برشلونة، إذ أكد أن فكرة الرحيل كانت لديه قبل التخلي عن الأوروجوياني.

وأوضح قائد برشلونة: “لقد فكرت في الأمر قبل لويس سواريز، لكن ذلك كان جنونيًا. ذهب مجانًا إلى فريق يقاتل من أجل نفس الأشياء مثلنا”.

الآن، سيتمكن ميسي من مناقشة الشروط مع الأندية بشأن انتقال مجاني اعتبارًا من 1 يناير، لكنه يصر على أنه لا يفكر في الموسم المقبل بعد وأوضح “لن يكون هناك شيء واضح في رأسي حتى نهاية الموسم. سأنتظر حتى ينتهي الموسم. أنا أركز على الفوز بالألقاب وليس على أشياء أخرى”.

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