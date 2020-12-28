أعلن نادي هيرتا برلين الألماني اليوم الإثنين أنه أبرم اتفاقية مع الوكيل العقاري “هومداي” ليكون الراعي الرئيسي للنادي حتى نهاية الموسم الجاري.
ولم يكشف هيرتا برلين عن المزيد من التفاصيل بشأن العقد الذي أبرم بعد أن كان النادي بدون جهة راعية منذ بداية الموسم وذلك بعد إنهاء عقد الرعاية مع سلسلة متاجر “تيدي” في يوليو الماضي.
وأوضح النادي أن “هومداي” لن يكون راعيًا رئيسيًا للنادي مع نهاية الموسم لكنه سيظل مساهمًا في النادي طبقًا لاتفاقية رعاية مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر فاصل اعلاني | وكيل عقاري ينضم لسلسلة رعاة هيرتا برلين الالماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.