فاصل اعلاني | وكيل عقاري ينضم لسلسلة رعاة هيرتا برلين الالماني

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني اليوم الإثنين أنه أبرم اتفاقية مع الوكيل العقاري “هومداي” ليكون الراعي الرئيسي للنادي حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف هيرتا برلين عن المزيد من التفاصيل بشأن العقد الذي أبرم بعد أن كان النادي بدون جهة راعية منذ بداية الموسم وذلك بعد إنهاء عقد الرعاية مع سلسلة متاجر “تيدي” في يوليو الماضي.

وأوضح النادي أن “هومداي” لن يكون راعيًا رئيسيًا للنادي مع نهاية الموسم لكنه سيظل مساهمًا في النادي طبقًا لاتفاقية رعاية مختلفة.