بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي واستون فيلا” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 28-12-2020 في الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة تشيلسي واستون فيلا على ملعب “ستامفورد بريدج”، بإدارة من الحكم الانجليزي “ستيوارت أتويل”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل تشيلسي نظيره استون فيلا في مواجهة نارية تحمل أهمية كبرى للفريقين حيث سيدخل الفائز منهما إلى المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت.

ويتواجد “تشيلسي” في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل “استون فيلا” المركز السابع بنفس عدد النقاط، ويفصلهما نقطتين عن صاحب المركز الرابع “مانشستر يونايتد” والذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وكثرت الأقاويل حول إقالة “فرانك لامبارد” من تدريب تشيلسي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما حقق فوزين فقط في اخر 5 مباريات في الدوري الانجليزي وتعرض لثلاث هزائم جعلته يتراجع كثيرًا في جدول الترتيب، وسيتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات الليلة من أجل كسب ثقة الإدارة من جديد.

وعلى النقيض من موقف تشيلسي، يعيش نادي “استون فيلا” فترة رائعة إذ لم يتذوق طعم الخسارة في اخر 4 جولات، فاز في 3، وتعادل في مباراة واحدة، وسيبحث اليوم عن تحقيق الفوز الثالث تواليًا او على الأقل الخروج بالتعادل.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي واستون فيلا اليوم

..