شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج 5 مواجهات جمعت الأهلي وحسام حسن في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق نادي الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره الأهلي اليوم الإثنين بملعب السلام وي الأهلي، باللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.

حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري سبق وأن واجه الأهلي من مقعد المدرب خلال شهر ديسمبر في 5 مناسبات سابقة أخرها مطلع الشهر الجاري.

نرصد في السطور التالية نتائج مواجهات حسام حسن أمام الأهلي في شهر ديسمبر

الثامن من ديسمبر من عام 2009 شهدت على أول قمة يكون حسام حسن قائداً فنياً لأحد طرفيها وذلك بتدريبه لفريق الزمالك، وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهته بالأهلي.

يتجدد اللقاء في القمة بديسمبر في يوم 30 من الشهر من عام 2010 ويحسم التعادل السلبي من جديد نتيجة المباراة.

الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 2014 يحقق الاتحاد السكندري المفاجأة ويهزم الأهلي بنتيجة 4/1 من قلب القاهرة، ليقود حسام الفريق الأخضر لأكبر انتصار في تاريخه بالدوري خلال مواجهاته بالمارد الأحمر.

الأهلي رد على حسام حسن بانتصارين في ديسمبر الأول كان في السادس عشر منه في عام 2016 وانتصار أبناء التتش بثلاثية على حساب المصري بمنافسات الدوري، وأخيرًا مطلع ديسمبر الجاري استطاع الأهلي تحويل تأخره أمام الاتحاد بنصف نهائي الكأس إلى انتصار بهدفين.