شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجه في الزمالك لحل أزمات اللاعبين المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك بحل جميع مشاكل وأزمات النادي وخصوصًا لاعبي الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة

وقال في تصريحات تليفزيونية: «نبحث توفير موارد مالية جديدة لإنهاء أزمة المستحقات والالتزام بكافة الاستحقاقات على الإدارة سواء للموظفين أو العمال أو الفرق الرياضية أو لاعبي الفريق الكروي الأول».

وتابع: «لابد من تدبير موارد مالية لتسهل المهمة علينا والوفاء بمستحقات الجميع»، مؤكدًا أن هناك انفراجه في حل الأزمة.