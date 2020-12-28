شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجه في الزمالك لحل أزمات اللاعبين المالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك بحل جميع مشاكل وأزمات النادي وخصوصًا لاعبي الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة
وقال في تصريحات تليفزيونية: «نبحث توفير موارد مالية جديدة لإنهاء أزمة المستحقات والالتزام بكافة الاستحقاقات على الإدارة سواء للموظفين أو العمال أو الفرق الرياضية أو لاعبي الفريق الكروي الأول».
وتابع: «لابد من تدبير موارد مالية لتسهل المهمة علينا والوفاء بمستحقات الجميع»، مؤكدًا أن هناك انفراجه في حل الأزمة.
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