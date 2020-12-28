شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن نتائج مباريات الإسبوع السابع من دوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، نتائج مباريات الإسبوع السابع من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، بإقامة 239 مباراة في 25 محافظة، تحت شعار «مصر أولاً ..لا للتعصب».

وأنتهت 197 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 42 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 988 هدف، وجاءت مراكز شباب القاهرة الأعلى تهديفاً ب53 هدفاً خلال منافسات الأسبوع السابع لدوري مراكز الشباب .

ويقام مباريات دوري مراكز الشباب بمجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظاً على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .