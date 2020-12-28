تطور مفاجئ.. صن داونز يغلق مفاوضاته مع الأهلي بشأن سيرينو

أعلن نادي صن دوانز الجنوب أفريقي، عن غلق باب المفاوضات مع النادي الأهلي، بشأن انتقال اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو إلى القلعة الحمراء.

وكان سرينو قد ارتبط إسمه بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الطلبات المادية للنادي الجنوب أفريقي عرقلت الصفقة.

وعاد البالغ من العمر 29 عامًا للدخول في حسابات الأهلي مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أنه وبحسب بيان النادي الجنوب أفريقي فإن الأمور بين الطرفين بعيدة كل البعد بشان رسوم الانتقال.

وأصدر نادي صن دوانز بياناً رسمياً اليوم الإثنين، نشره عبر موقع الإلكتروني، بشأن الصفقة، قال فيه: "يعلن نادي ماميلودي صنداونز، إنهاء المفاوضات مع الأهلي بشأن صفقة جاستون سيرينو، لأن الأندية بعيدة كل البعد عن بعضها البعض بشأن رسوم انتقال اللاعب".

وأضاف البيان: "العلاقات الطيبة بين رئيس النادي الأهلي السيد محمود الخطيب ورئيس ماميلودي صنداونز باتريس موتسيبي ستتواصل ولكن لا فائدة أو غرض من مواصلة المناقشات حول جاستون سيرينو".

وتابع: "سيستمر ماميلودي صنداونز في إطلاق سراح لاعبيه إلى دول أوروبية وإفريقية والدول الأخرى كما سبق وفعل، لكن يجب أن تكون رسوم النقل ملائمة لأن صنداونز يدفع أموالًا كبيرة للاستحواذ على اللاعبين".

واختتم النادي الجنوب إفريقي بيانه بالقول: "يجب أن يركز سيرينو الآن مستقبله في النادي".