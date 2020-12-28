فيدرر يعلن انسحابه من بطولة استراليا المفتوحة

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ملبورن: أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الإثنين ان المصنف أول عالميا سابقا السويسري روجيه فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية لأنه يتعين عليه مواصلة التعافي بعد عمليتين جراحيتين في الركبة.

وكان فيدرر (39 عاما) توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ شباط/فبراير الماضي وتحديدا منذ خسارته نصف نهائي البطولة الاسترالية امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخرًا وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من شباط/فبراير المقبل.

وقال مدير البطولة كريغ تيلي "في النهاية، لم يكن لدى روجيه الوقت للاستعداد لمشقة إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لن يستطيع القدوم إلى ملبورن في عام 2021".

وأضاف "نتمنى له كل التوفيق في استعداداته للعودة (الى اللعب) في وقت لاحق من العام ونتطلع إلى رؤيته في ملبورن في عام 2022".

وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في شباط/فبراير أتبعها بأخرى في حزيران/يونيو، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافايل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.

وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط وأدى الى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

واعترف فيدرر منتصف الشهر الحالي بانه ليس متأكدًا "100 بالمئة" من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام عادة في كانون الثاني/يناير لكنها أرجئت الى شباط/فبراير بسبب قيود "كوفيد-19" المفروضة في ملبورن.

وسيركز فيدرر الآن على استعداده لبقية موسم 2021 الذي يشمل أولمبياد طوكيو وفرصة حصوله على أول ميدالية ذهبية في منافسات الفردي.

وقال وكيل أعماله توني غودسيك في بيان "لقد أحرز تقدما قويا في الشهرين الماضيين بركبته ولياقته البدنية".

وأضاف "سأبدأ مناقشات الأسبوع القادم مع الدورات التي تبدأ في أواخر (شباط) فبراير ثم أبدأ في وضع جدول زمني لبقية العام".

يذكر أن تصفيات الرجال لبطولة استراليا ستقام في الدوحة والسيدات في دبي بين 10 و13 من كانون الثاني/يناير، ثم ينتقل اللاعبون واللاعبات وفرقهم إلى استراليا للخضوع لحجر صحي اجباري مدته 14 يوما.

وستقام المباريات بمدرجات نصف ممتلئة في ظل السيطرة الراهنة على الفيروس في ملبورن، لكن على اللاعبين الخضوع لحجر لمدة 14 يوما.

وتأكد الموعد الجديد للبطولة (8-21 شباط/فبراير) عقب مفاوضات طويلة بين الاتحاد الاسترالي للعبة والمسؤولين المحليين في ملبورن، وذلك بعد فترة إغلاق طويلة بسبب موجة ثانية من كورونا امتدت حتى تشرين الاول/اكتوبر.

وسيصل اللاعبون إلى استراليا في 15 كانون الثاني/يناير ويدخلون في حجر لمدة أسبوعين في فقاعة صحية آمنة، والعديد منهم قادمون من دول لا يزال الفيروس في أوج هجمته.