الدوري الأميركي للمحترفين: مافريكس يلحق خسارة تاريخية بكليبرز

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لوس انجليس: ألحق دالاس مافريكس خسارة تاريخية بمضيفه لوس أنجليس كليبرز عندما تغلب عليه 124-73 الأحد حاسما الشوط الأول في صالحه بفارق 50 نقطة للمرة الأولى في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتأثر كليبرز كثيرا بغياب نجمه كواهي لينارد بسبب إصابة في فكه تعرض لها الجمعة بعد اصطدام غير مقصودة مع زميله الاسباني سيرج إيباكا وتمت معالجتهم على اثرها بثماني غرز.

واستسلم كليبرز بسرعة رهيبة امام اللعب السريع للضيوف الذين ضربوا بقوة منذ البداية فحسموا الربعين الاول والثاني في صالحهم بفارق كبير 36-13 و41-14 لينهوا الشوط الاول بفارق 50 نقطة (77-27).

واستيقظ أصحاب الارض نسبيا في الربع الثالث بتسجيلهم 10 نقاط متتالية ووقفوا ندا امام ضيوفهم فكسبوه بفارق ثلاث نقاط فقط (30-27) سرعان ما عوضها مافريكس في الربع الاخير بكسبه بفارق 4 نقاط (20-16)، لينهي المباراة في صالحه بفارق 51 نقطة (127-73).

ويدين مافريكس بفوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين امام فينيكس صنز والقطب الاخر لمدينة لوس أنجليس، ليكرز حامل اللقب، إلى عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 24 نقطة وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الـ"تريبل دابل" مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وساهم كل من جوش ريتشاردسون وتيم هارداواي أيضا في فوز مافريكس حيث سجل الاول 21 نقطة وأضاف الثاني 18 نقطة.

وقدم لاعبو كليبرز، أحد المرشحين للفوز باللقب، أداء مخيبا وتعرضوا للخسارة الاولى هذا الموسم بعد بداية قوية حققوا خلالها انتصارين خارج القواعد على ليكرز ودنفر ناغتس.

وكان بول جورج افضل المسجلين في صفوف كليبرز برصيد 15 نقطة، وأضاف الاسباني سيرج ايباكا 13 نقطة مع تسع متابعات.

وعلق اسطورة كرة السلة الاميركية السابق إرفينغ "ماجيك" جونسون على فارق الـ50 نقطة في الشوط الأول وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري، قائلا في تغريدة على تويتر "لم أر في حياتي مثل هذا الفارق في تاريخ الدوري وكليبرز يلعب على أرضه".