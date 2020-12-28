نانت يتعاقد رسمياً مع دومينيك خلفا لغوركوف

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رين: أعلن نانت الفرنسي رسميا الأحد تعاقده مع مدرب المنتخب الوطني السابق ريمون دومينيك للاشراف عليه حتى نهاية الموسم، وذلك خلفا لكريستيان غوركوف الذي أقيل من منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي.

ونقل الموقع الرسمي لنانت عن دومينيك قوله "أنا سعيد جدا وفخور جدا بانضمامي اليوم الى ناد اسطوري فرنسي مثل نانت. أتطلع للعمل مع الطاقم وأن أقوم بكل ما بإمكاني لكي يستعيد النادي المكانة التي تليق به".

وشكر المدرب البالغ 68 عاما "بشكل خاص" رئيس النادي فالديمار كيتا على "هذه الفرصة الرائعة لكي أعود الى الملاعب وأن أستهل مشواري بهذا الدربي الرائع ضد رين في 6 كانون الثاني/يناير. الى الأمام نانت!".

ويعود دومينيك الى التدريب للمرة الأولى منذ فشله مع منتخب فرنسا الديوك في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وبات المدرب الخامس عشر لنانت، من دون احتساب المدربين الموقتين، منذ وصول الرئيس فالديمار كيتا في العام 2007.

وتعين على دومينيك الحصول على إعفاء من دوري الدرجة الأولى الفرنسي يتيح له التدريب بعد تجاوزه سن الخامسة والستين القانونية.

وستكون التجربة التدريبية الأولى لدومينيك منذ إضراب لاعبي منتخب فرنسا في كنيسنا (جنوب إفريقيا) خلال كأس العالم 2010، والذي أدى إلى خروج الديوك من الدور الأول.

وأثارت شائعة وصول دومينيك إلى نانت انتقادات عدة من المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنهم مستاؤون للغاية منذ سنوات من إدارة كيتا الذي أعرب الأحد عن سعادته "للتمكن من الاعتماد على خبرة ريمون دومينيك لما تبقى من موسم 2020-2021".

وتابع "أنا مقتنع بالنوعية التي سيقدمها مدرب منتخب فرنسا السابق، المعتاد على التنافس على أعلى المستويات، الى نادينا".