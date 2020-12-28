شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بطل الفوز الأخير للزمالك أمام سموحة قبل مواجهة الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق سموحة نظيره الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدورى والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن تحقيق الفوز للاقتراب أكثر نحو المنافسة على درع الدورى، فى المقابل الذى يحاول فيه سموحة إلى استثمار الفوز الأخير الذى حققه الفريق خارج ملعبه على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف للاستمرار فى الانتصارات وخطف نقاط لقاء الزمالك .

وتعد تلك المباراة الثالثة التى تجمع أحمد سامى المدير الفنى لسموحة بالزمالك منذ تواجده على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق، حيث نجح فى المباراة الأولى والتى جمعت الفريقين فى نهاية الدور الأول للدورى من التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما فى لقاء مثير كان أبناء ميت عقبة تقدموا بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء والذى نجح فيهم سموحة من خطف هدفين مباغتين ليخطف نقطة التعادل .

وفى دور الـ16 لبطولة كأس مصر جمع لقاء قوى الفريقين أيضا باستاد الإسماعيلية، تقدم فيه فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء سموحة بهدف عالمى لصلاح محسن، إلا أنه وقبل نهاية اللقاء بـ9 دقائق استطاع إمام عاشور إدراك هدف التعادل، ليعود بعدها وفى الشوط الرابع من اللقاء أحمد سيد زيزو ليحرز الهدف الثانى للزمالك يصعد به لدور الثمانية من البطولة .