شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يهنئ الأهلى بجائزة نادى القرن الـ21 ويطالب بمساندة لجنة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، النادى الأهلى ورئيسه محمود الخطيب بعد التتويج بجائزة نادى القرن في أفريقيا في حفل جلوب سوكر، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الإذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مبروك للنادى الأهلى الفوز بجائزة جلوب سوكر ومبروك لكابتنا الكبير محمود الخطيب على الجائزة، وشكراً على كلامه المحترم عن نادى الزمالك".

وعن الزمالك قال حازم إمام، "الناس الموجودة فى الزمالك جايين يساعدوا لازم نقف جنبهم ونساعدهم بدل مانهاجم فيهم، هما ملهمش ذنب، بيحاولوا بشتى الطرق يدفعوا فلوس اللاعيبة ويحلوا المشاكل، كتر خيرهم على وقتهم وتعاونهم لخدمة الزمالك، نساعدهم حباً فى الزمالك".

وتابع حازم إمام، "حزين للغاية على النادى الإسماعيلى، صعبان عليا أوى الفرقة دى، خاصة أنهم السنادى عندهم فرقة حلوة ومحتاجين الصبر، تغيير مدرب بعد 3 مباريات صعب جدا، على الأقل كان لازم يستنوا 10 مباريات وبعدين يقيموا الأداء وياخدوا القرار، مثلا أسوان كسب ماتشين ثم خسر، اقصد الدنيا لسه بدرى على أن الإسماعيلى يدخل فى دوامة مين جاى ومين ماشى من المدربين".

وأضاف الثعلب الصغير، "رضا شحاته أثبت أنه أفضل من كل المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب الجونة فى السنوات الماضية وكنا بنقول الدوله فرصة، لأنه فى كل مرة كان بياخد الفرصة كان بيقدم مباريات حلوة، ولما مسك النادى من أول الموسم متصدر البطولة وعامل مباريات رائعة".

وتسلم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، جائزة لقب نادى القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "جلوب سوكر" بدبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسلم الخطيب الجائزة الخاصة بالأهلي.

وقال الخطيب فى كلمته خلال مؤتمر دبى الرياضي، "أشكر مجلس دبى الرياضى ومبادرات محمد بن راشد، وجود الأهلى فى مثل هذا الاحتفال شرف كبير ويسعدنا ويسعد كل المنطقة العربية"

وأضاف الخطيب، "الأهلى يحاول بقدر الإمكان تقديم شيء مختلف ونجاحات تنافس الأندية العالمية ونتمنى النجاح فى ذلك، اليوم وجود الأهلى كممثل للكرة العربية والأفريقية يسعدنا ويشرفنا ونتمنى الأفضل فى القادم ونشكر كل الحضور ومؤتمر دبى الرياضى على هذا الاحتفال.. شكراً".

وأوضح رئيس الأهلى أن الفترة الأخيرة كانت مميزة للنادى بعد الحصول على أكثر من بطولة، خاصة دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادى الساعى نحو المنافسة للفوز بكل البطولات، موجهًا الشكر إلى منظومة العمل داخل الأهلى بالكامل، مؤكدًا أن الإخلاص فى العمل والاجتهاد كانا وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت ضغوطًا كبيرة على الجهاز الفنى واللاعبين، فى ظل جائحة كورونا، ورغم ذلك هناك ثقة كبيرة فى قدرات الجميع على تخطى هذه الصعاب وتحقيق الإنجازات من أجل إسعاد الجماهير.