شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لم أتدخل فى عمل لجنة تقصى الحقائق وسنعلن المتسبب فى أزمة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، أن الجبلاية ستعلن المتسبب فى انسحاب منتخب الشباب من تصفيات كأس أفريقيا بتونس بسبب إصابات كورونا، وقال مجاهد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عدد اللجنة الثلاثية مناسب للوقت الضيق الذى نعمل فيه، وبالطبع العدد القليل يساهم فى سرعة اتخاذ القرارات وهو المطلوب فى هذه الفترة بالجبلاية".

وأضاف أحمد مجاهد، "لم أتدخل فى عمل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بمنتخب الشباب، فقط شكلنا اللجنة وتركنا حرية العمل وهى استمعت لكل الأطراف بما فيهم طبيب منتخب الشباب وطبيب المنتخب الأول وكابتن منتخب الشباب، وسألت كل الجهات لنخرج بتقرير واقعى وحقيقى ونعلن على الملأ أسباب ما حدث والمتهم الرئيسى فيه".

وتابع أحمد مجاهد، "الأسبوع المقبل سوف نعلن تشكيل رابطة الاندية المحترفة والتى بدروها تختار الرئيس الجديد للجنة المسابقات، واللجنة لم تمثل أى عائق لنا بعد استقالة رئيسها فور إعلان تواجدنا فى اللجنة، نملك الشواربى وهو مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017 وكان رئيس لجنة المسابقات السابق معاون له، كنت سأقرر رحيل لجنة المسابقات حتى لو يتقدم رئيسها بالاستقالة لمنح الفرصة لرابطة المحترفين لممارسة دورها فى تشكيل اللجنة".

وأشار مجاهد إلى أن "تكليفنا من الفيفا ينتهى فى 31 يناير ونسعى لاستكمال عمل اللجنة الخماسية، ونسابق الزمن للتجهيز للجمعية العمومية وفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".