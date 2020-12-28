شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيى الذكرى السادسة لوفاة يوسف محيى: أبدًا لن ننساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نادى الزمالك، الذكرى السادسة لوفاة لاعب القلعة البيضاء يوسف محيى، الذى توفى نتيجة حادث سير فى 28 ديسمبر 2014، حيث كتبت الصفحة الرسمية للنادى، عبر فيسبوك، "تمر اليوم الذكرى السادسة لوفاة لاعبنا الشاب يوسف محيى، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، أبدًا لن ننساك".





وتوفى يوسف محيى، لاعب وسط الزمالك الشاب المعار إلى اتحاد السكندرى، متأثرا بإصابات بالغة إثر تعرضه لحادث سير على طريق سريع بين الإسكندرية والقاهرة، وتوفى محيى فى مستشفى بالقاهرة عن عمر 19 عاما بينما نقل زميله الآخر خالد محمود (شيكا) - المعار أيضا للاتحاد السكندرى من الزمالك - للمستشفى لمعاناته من إصابات بالغة فى الحادث نفسه الذى أدى لمقتل خمسة آخرين.



يوسف محيى

يوسف محيى، حفيد حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك الأسبق سمير محمد على، أحد نجوم كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحصل يوسف على بطولة كأس مصر 2014 مع نادى الزمالك، قبل انتقاله لزعيم الثغر على سبيل الإعارة من قبل النادى الأبيض.

ولد يوسف محيى 6 نوفمبر 1995، وبدأ مسيرته الكروية مع نادى الزمالك فى سن 9 سنوات، وفى موسم (2013/2014) تم تصعيده إلى الفريق الأول ليشارك مع الأبيض فى بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، ثم انضم اللاعب لنادى الاتحاد السكندرى فى موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، وجاءت وفاته بمثابة صدمة لكل محبى وعشاق الفريق الأبيض .