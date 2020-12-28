شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يبدى اندهاشة من تصريحات مدير تعاقدات بيراميدز حول العدالة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، دهشته الشديدة من تصريحات عمرو بسيوني مدير تعاقدات نادي بيراميدز، وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "متعجب للغاية من تصريحات عمرو بسيوني مدير تعاقدات بيراميدز، بشأن توافر العدالة وأنه حال توافرها سيحقق بيراميدز الدوري، فهل يقصد العدالة التحكيمية أما ماذا؟، ولكن في وجود الفار لا يوجد ظلم كبير، أرى أنه تصريح غريب للغاية".

وأضاف: "هناك هاني سعيد ومحمود فتح الله، سيكونوا فاهمين ماذا يقولون، وكانت هناك مفاوضات من جانب بيراميدز بالفعل مع مصطفى محمد، ولم تكن مع اللاعب مباشرة، ولكن عن طريق وكيله".

وواصل: "تصريحاته بشأن الحصول على رمضان صبحي بمبالغ أقل من لاعبين في الدوري المصري، فيه استخفاف بالعقول، ليس عيبا أن يخرج ويقول بأنه أعطى امتيازات مالية للاعب ولذلك تم التعاقد معه".

وأكمل: "عقد رمضان صبحي كبير، والعقد الموجود في اتحاد كرة القدم قيمته 20 مليون، ولكن ما حصل عليه اللاعب كبير للغاية، بعيدا عن الأوراق الرسمية، ومن حقهم دفع ما يريدونه، لكن الخروج بتلك التصريحات أمر غريب، وهو ما يزيد الفجوة بين اللاعب وجماهير الأهلي".

وزاد: "كانت من الأجدر عند التعاقد مع رمضان إظهاره بالشكل الأفضل، بدل من خروجه وعمل حركة للجماهير "من أجل الصمت"، وهو ما تسبب في غضب عارم لجماهير الأهلي، وإذا كان رمضان يتعرض لإرهاب معنوي، فماذا يفعل عبدالله السعيد الذي تعرض لجميع أنواع المضايقات ورغم ذلك يركز في الملعب ويتعامل بعقلية احترافية، ولا ينظر سوى للمستطيل الأخضر، لابد من التوقف عن اطلاق الحجج، وايضا ماذا يفعل شيكابالا".

وفى وقت سابق ، أكد عمرو بسيونى، مدير تعاقدات نادى بيراميدز، أن رمضان صبحى لاعب الفريق الكروى الأول، يعد من أكثر اللاعبين الملتزمين بصفوف الفريق، ولم يثر أى أزمة منذ انضمامه، ويلاقى من زملائه كل المساندة، مشيرًا إلى أنه اسم كبير فى عالم كرة القدم بالوقت الحالى، ويمتلك إمكانيات عالية.

وأضاف بسيونى، فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، أن قطاعا كبيرا من جمهور الأهلى كان غاضبا من رحيل رمضان صبحى، ولكن هذه هى سنة الحياة، وأراهن من يتخيل أن الحب والولاء شىء أبدى ولن يبقى إلا للجمهور.

وتابع: "الكل يرى هجمة شرسة وغير مبررة على رمضان صبحى، وهل يصح أن مقدمى برامج بيقولوا لرمضان انسى إنك تروح مطعم وتلاقى حد يحاسب لك، إيه الإرهاب النفسى اللى بيتعرض ليه اللاعب ده؟ رمضان صغير السن، ولا بد من الوقوف بجانبه وهل يعقل أنه بعد 4 شهور من انتقاله لبيراميدز يصبح سؤالا أساسيا إيه رأيك فى انتقال رمضان صبحى لبيراميدز، هو مفيش غير رمضان صبحى؟".